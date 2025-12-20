Kıraathanede sıva parçaları müşterilerin üzerine düştü: Yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin'de bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavandan sıva parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta saat 13.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre; eski yapı olduğu belirtilen kıraathanenin tavanındaki sıva parçaları içeride masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

 

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

