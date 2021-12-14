Kırdığı tonlarca taşı gösterdi, Erdoğan'a seslendi: Bir tane tüp alacağım

14 Aralık 2021 Salı, 16:03

Bir taş ocağından video paylaşan işçi, kırdığı taşları göstererek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Kırdığı taşları gösteren işçi, "Sayın Cumhurbaşkanım; dün 12 litrelik bir tane tüp aldım 190 liraya. Şu gördüğün taşları kıracağım da bir tane tüp alacağım. 'Ekonomimiz gerçekten uçuyor' ama Allah asgari ücretle geçinenin yardımcısı olsun" dedi.