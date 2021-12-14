Kırdığı tonlarca taşı gösterdi, Erdoğan'a seslendi: Bir tane tüp alacağım

Tonlarca taş kırıp asgari ücretle çalıştırılan işçi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bu taşları kırıp sadece bir tüp alacağım. Ekonomimiz gerçekten uçuyor" diyerek seslendi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 16:03
Kırdığı tonlarca taşı gösterdi, Erdoğan'a seslendi: Bir tane tüp alacağım
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Bir taş ocağından video paylaşan işçi, kırdığı taşları göstererek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Kırdığı taşları gösteren işçi, "Sayın Cumhurbaşkanım; dün 12 litrelik bir tane tüp aldım 190 liraya. Şu gördüğün taşları kıracağım da bir tane tüp alacağım. 'Ekonomimiz gerçekten uçuyor' ama Allah asgari ücretle geçinenin yardımcısı olsun" dedi.


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