Kırıkkale'de 28 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu!
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 28 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmenin, öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
Öğretmen G.B ve 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Kırıkkale #öğrenci #öğretmen
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