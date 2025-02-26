Kırıkkale'de 28 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:23

Güncelleme: 26.02.2025 - 00:23

Alınan bilgiye göre, Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmenin, öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Öğretmen G.B ve 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.