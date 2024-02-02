Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı
Kırıkkale’de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı.
Olay, Kırıkkale’de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.
Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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