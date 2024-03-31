Kırklareli'de seçimi kim kazandı? Kırklareli başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Kırklareli yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:00

Kırklarelililer 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kırklareli'de seçimi hangi aday kazandı?

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Mehmet Kesimoğlu, MHP'den Derya Bulut, İYİ Parti'den Ali Dermenci, Zafer Partisi'nden Özer Akyol, YRP'den Zekai Narin, DEM Parti'den ise Mizgin Özkurt Aksu başkan adayı olarak aday gösterildi.

KIRKLARELİ'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kırklareli'de "Mehmet Kesimoğlu, Derya Bulut, Ali Dermenci ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kırklareli 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.