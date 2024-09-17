Kırklareli’nde aranan 18 şüpheli yakalandı: 9 tutuklama

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranması olan 18 şüpheli yakalandı, 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli’nde aranan 18 şüpheli yakalandı: 9 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:04

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 18 kişi yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #tutuklama #göçmen

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