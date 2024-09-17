Kırklareli’nde aranan 18 şüpheli yakalandı: 9 tutuklama

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:04

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:06

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 18 kişi yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.