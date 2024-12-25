Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 2 bölgede yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
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