Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:02

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 2 bölgede yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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