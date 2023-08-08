Kırşehir'de dehşet: Savaşta ölmedi, oğlu öldürdü...

Kırşehir’de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, Kıbrıs gazisi babasını tüfekle vurarak öldürdü.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:00
Kırşehir'de dehşet: Savaşta ölmedi, oğlu öldürdü...
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Merkeze bağlı Değirmenkaşı Köyü’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen B.A. ile babası Kıbrıs gazisi Duran A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.A., tüfek ile babasına ateş açtı.

KURTARILAMADI

Baba Duran A. hayatını kaybederken, B.A. da kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan B.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırşehir

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