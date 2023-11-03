Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da, panel sistemleri kurup çok sayıda kişinin verilerini çaldıktan sonra sattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 20:40
Kişisel verileri çalıp satan 3 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ü., U.M. ve M.İ.’nin internet üzerinden panel sistemleri kurup, birçok kişinin verilerini ele geçirdikten sonra sattığını tespit etti. 

Düzenlenen operasyonda U.M. Ankara’da, F.Ü. ve M.İ. ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Samsun kişisel veri gözaltı

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