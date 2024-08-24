Kitabı toplatılmak istenmişti: Yazarımız Murat Ağırel 'o avukata' belgelerle yanıt verdi!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 18:04

Güncelleme: 24.08.2024 - 18:04

Gazetemiz yazarlarından Murat Ağırel, 'Havala' kitabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu köşesinde açıklamıştı. Ağırel kitabının toplatılmak istendiğini belirtmişti.

Ağırel, kitap hakkında şikâyette bulunan kişinin, 2022 yılında Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra olduğunu ve bu kişinin daha önce et kaçakçılığından yargılanıp beraat ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Davanın kitabın düzenlenmesi için değil toplatılması ve satışının durdurulması için açıldığına dikkat çeken Ağırel’e iftira ve hakaret dahil beş farklı suçlama yöneltildi. Suçlamada Ağırel için “Takipçi sayısını artırma ve gündemde kalma gayesiyle hareket eden sözde araştırma gazeteci” ifadeleri kullanıldı.

Ağırel, Havala'dan şikayetçi olan Ahmed Ben Khadra’nın avukatının Ersan Şen olduğunu ancak davanın Şen tarafından değil başka bir avukat tarafından açıldığını ifade ederek “Davayı açan kişi Ahmet Ekin ancak şikayetçi olan kişinin avukatı Ersan Şen. Davayı kendisi değil Mersin'deki bir avukatlık bürosu aracılığıyla açtı” demişti.

HİÇBİR İLGİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ağırel'in işaret ettiği Avukat Ahmet Ekin, X hesabından yayımladığı mesajda Ersan Şen'in söz konusu toplatılma istemi ile ilgili hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Ekin, "Şimdi de işlediğiniz suçlar üzerinden kitap satmak için “Mağdur Edebiyatı” yapıyorsunuz, PR yapmak adına, şikayet ve kitabınızın toplatılması talebiyle hiçbir ilgisi olmayan Ersan ŞEN’in ismini kullanıyorsunuz, yeni suçlar işlemeye devam ediyorsunuz, her bir suçunuz için ayrı ayrı yeni şikayetler hazırlıyorum" ifadeleri ile Ağırel'i hedef aldı.

AĞIREL BELGELERİYLE ORTAYA KOYDU

Bu sözlere yanıt veren Gazeteci Murat Ağırel, Avukat Ahmet Ekin ile Avukat Ersan Şen'in yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Önce şu fotoğrafı ekleyeyim.Ayrıca Ersan Şen, Muz yakalamalarını anlatması için senin beni aramasını söyledi ve sen beni aradın.İstersen belgesini paylaşırım. Öyle bağı felan yok diye milleti aptal yerine koymayın Mert olun" dedi.

Ağırel ayrıca Ersan Şen'e sorduğu soruların deşifresini de paylaştı:

"Avukatı Ersan Şen’e soru olarak soruyorum. Ersan Şen verdiği cevapta ‘’hayır öyle bir durum yok’’ diyor mu? Hayır demiyor. Ersan Şen’e cevaplaması için gönderdiğim sorulardan bir tanesi. Sorularıma telefonda cevap verdi ve verdiği cevabı kendisinin onayı ile ses kaydını,deşifresini alıp kitaba da ekledim. Ben iddiaları sorarım kişinin kendisi veya avukatı cevaplar. Deşifresini de ekliyorum."

3-Evet aynen öyle soruyorum.Kime soruyorum avukatı Ersan Şen’e soru olarak soruyorum. Ersan Şen verdiği cevapta ‘’hayır öyle bir durum yok’’ diyor mu? Hayır demiyor. Ersan Şen’e cevaplaması için gönderdiğim sorulardan bir tanesi. Sorularıma telefonda cevap verdi ve verdiği cevabı… pic.twitter.com/1enlaJ9S4O — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 24, 2024

Ağırel, Avukat Ahmet Ekin'e verdiği yanıtta şöyle devam etti:

"Siz Erşan ile birlikte çalışıyorsunuz. Zaten fotoğraflarınız paylaşımlarınızda bunu gösteriyor. Ayrıca Ersan Şen ,uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Kadir Emin Batış, konteyner ve markalarında defalarca kokain yakalanan Ahmed Ben Khadra, en son 258 kg kokain yakalanan konteynerin sahibi Ahmed Ben Khadranın kardeşi Ali Sultan’ın avukatı. Ersan Şen, verdiği cevaplarda Ahmed Ben Khadra ve ETC Fruit adlı firmanın kokain yakalamalarında adının geçtiğini de Ali Sultan adlı kişinin garanti alarak ifade verdiğini beyan ediyor."

"HODRİ MEYDAN"

"Ne mutlu bana ki ekranlardan sözde Milliyetçilik martavalları ile halkı kandırıp, arka kapıdan ülkemin ve gençlerinin geleceğini karartan insanlarla iş tutanlardan değilim" diyen Ağırel, "Bu halkın hakkını gasp eden, yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, gençleri uyuşturucu bataklığına boğan kişiler, uyuşturucu satıcısı, baron, dolandırıcı, sahtekar, terörist kim olursa olsun fark etmez. Yazarım, anlatırım, mücadele ederim" ifadelerini kullandı:

"Sayın Avukat . Elinizden geleni ardınıza koymayın. Gerçek ve doğru her zaman kazanır. Kitap satmak konusunda ne Kırmızı Kedinin ne de benim çok şükür sıkıntımız yok.6 kitabım var. Halkın desteği ile toplamda Milyonlarca satıldı. Bu ülkenin sırtına kene gibi yapışanlarla ve ülkemin gençlerini zehirlemeye çalışanlarla mücadele etmeye yazmaya, anlatmaya devam edeceğim. Sadece ben değil tüm Narkotik, Emniyet, Yargı, Muhafaza birimleri kimin kim olduğunu çok iyi biliyor.

Ne mutlu bana ki ekranlardan sözde Milliyetçilik martavalları ile halkı kandırıp, arka kapıdan ülkemin ve gençlerinin geleceğini karartan insanlarla iş tutanlardan değilim.

Evet, Ben hükümlüyüm. Şehidimizin şehadetini yücelttiğim bir tweet ile ceza aldım. Şehidimizi paylaşırken kim olduğuna, ne görev yaptığına bakmam.Bu topraklar uğruna can vermiştir. Ancak şehadet dilemem şayet bu suç ise bu suçu şerefle işlemeye, şehitlerimizi her zaman yad etmeye devam ediyorum.

Ne mutlu bana ki ekranlardan sözde Milliyetçilik martavalları ile halkı kandırıp, arka kapıdan ülkemin ve gençlerinin geleceğini karartan insanlarla iş tutanlardan değilim.

Amacınızı biliyorum.

Vız gelir, tırıs gidersiniz.

Her zaman söylediğimi bir kez daha söylüyorum ;

Bu halkın hakkını gasp eden, yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, gençleri uyuşturucu bataklığına boğan kişiler, uyuşturucu satıcısı, baron, dolandırıcı, sahtekar, terörist kim olursa olsun fark etmez. Yazarım, anlatırım, mücadele ederim.

Tekrarlıyorum , Hodri Meydan!"