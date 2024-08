Kitabım toplatılmak isteniyor.

24 Ağustos 2024 Cumartesi

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Anayasa ile güvence altına alınmamış mıydı?

Sait Faik Abasıyanık’ın “Medarı Maişet Motoru” isimli romanı 1944’te kahramanlarından birine eski bir asker kaputu giydirmiş olduğu için sıkıyönetim mahkemelerince toplatıldı.

Rıfat Ilgaz’ın “Sınıf” şiiri sosyalizm ve komünizmi “çağrıştırdığı” için yasaklandı.

Can Yücel’in “Renkahenk” şiiri müstehcenlik suçlamasıyla toplatıldı.

Attila İlhan’ın “Böyle bir sevmek” şiiri 12 Eylül darbesi sonrası toplatıldı. Nazım Hikmet, Müjdat Gezen yasaklılar arasında.

Yıl 2024 benim son çıkan kitabım HAVALA’nın yayınının durdurulması ve toplanılması isteniyor.

Mersin’den yapılmış suç duyurusu. Suç duyurusunda bulunan kişiler Ahmed Ben Khadra ve akrabası Alaa Ben Khadra. Kitabımda bu kişilere hakaret etmişim, iftira atmışım, suç uydurmuşum! Nasıl yapmışım bunları?

Elbet hukuki olarak cevap vereceğim. Ancak benim sırtımı dayadığım yegâne güç halktır.

Ahmed Ben Khadra… ETC Fruit adlı firmanın sahibi. Fas uyruklu. Yaş meyve sebze ticareti yapıyor. Generations ve Extra Golden adlı firmalarda bu kişiye ait. Bunu resmi makamlardan da doğrulattım. Şimdi bu firmalara ait Zain ve Extrabana adında muz markaları var.

Bu markalara ait internet sitesine girdiğinizde muzların bahçeden nasıl yüklendiği anlatıyor.

Ahmed Ben Khadra ismini Türkiye ne zaman duydu?

Et Kaçakçılığı ile... 2014’te Türkiye tarihinin en büyük et kaçakçılığı yaşandı. Et ithal edip, ithal edilen etleri ihraç ediyormuş gibi gösterip iç piyasaya satıyorlar.

İhraç diye gösterdikleri etlerin ise tavuk artıkları olduğu ortaya çıktı. İşte oradaki ismi geçen 7 firmadan birisi ETC Fruit adlı firmaydı. Yargılama daha bu yıl bitmiş ve ETC Fruit ve Ahmed Ben Khadra beraat etmiş. Avukatı Ersan Şen... Aynı zamanda bu kişinin muz ticareti yaptığı birçok konteynerdeki kokain çıktı ve yargının konusu oldu.

Aynı zamanda diğer şikâyetçi Alaa Ben Khadra.

16 Nisan 2022 tarihinde eski İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Mersin Limanı’nda 258 kilogram kokain yakalandığını açıkladı. Alıcı firma Extra Golden. Yetkilisi Alaa Ben Khadra yani Ali Sultan’dı. Kokain yakalanan konteynerdeki muzun markası ne: Zain...

Ersan Şen bunu da doğruluyor. Hatta Alaa Ben Khadra savcılıktan güvence alarak yurtdışından gelmiş ifade vermiş!

Uzatmayayım.

Kitapta bu bilgiler ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Yani tamamen somut, belgelere dayalı, gerçek bilgiler. Ama ben bunları yazınca iftira atmış hakaret etmiş oluyorum!

Hatta yetinmeyip kişilerin avukatı Ersan Şen’i aradım. Sorularımın olduğunu söyledim. Yazılı göndermemi istedi. Gönderdim. Telefonda cevap verdi ve onayı ile de ses kaydı aldım. Aynen sorduğum soruları da kitaba aktardım.

Şöyleymiş… Bahçeden Generations topluyor. Temizliyor. Kutuluyor. Sonra konteynere yükleniyor. Konteyner limana geliyor. Sonra birileri ya limanda ya da gemi sefer halindeyken mührü kırıp konteyneri açıyor ve kutulara kokaini koyuyor sonra kopya mührü takıyor. Sevk edildiği limana gönderiliyor.

Aslında kokainin adresi Avrupa ancak tacirler orada alamayınca Türk limanına geliyor.

Ben de soğutuculu konteynırların içerisinde konteyner kapısının açılıp açılmadığını kayıt altına alan cihazların olduğunu ve kayıt yaptığını, “siz bu kokain yakalamalarında bu kayıtları aldınız mı” dediğimde cevap alamadım.

Yani tamamen mahkeme evrakları ve açık kaynaklardan elde ettiğim bilgileri aktardığım ve kişilerin avukatını arayıp röportaj yaptığım kişiler hakaret, iftira, suç uydurma gibi nedenlerle kitabımın toplatılmasını istiyorlar.

Daha önce de yazılarıma engelleme kararı çıkardılar. Yine yazdım.

Ben Ersan Şen hoca ile ilk defa karşılaşmıyorum. Daha önce de yine uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Kadir Emin Batış’ın da avukatı. Sanal Bahis Baronu Veysel Şahin’in de avukatı. Ersan Şen hoca hukuk profesörü. Gayet bilgi ve birikimi ile sözü dinlenen kişi. Dolayısı ile herkes Ersan Şen benim avukatım olsun istiyor. 17-25 Aralık sürecinde Süleyman Aslan, Deniz Feneri davasında Zekeriya Karaman, müebbet hapis cezası alan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, sırp uyuşturucu kaçakçısı Zeljko Bojanic, sanal bahis baronu Veysel Şahin, Gaziantep’te 51 kişinin öldüğü binanın firari müteahhitleri Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim S. liste uzar gider…

Tabii ki herkesin savunulma hakkı var. İşini yapıyor Ersan Şen. Yadırgamıyorum.

Kitabımı ve beni şikayet eden kişi Ersan Şen değil. Ersan Şen ile birlikte çalışan ve beni de arayan Mersin’deki avukat.

Kitabımda anlattığım uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili ismi geçen bazı kişilerinde avukatı da Ersan Şen. Hatta bu kişiler bir çaycının üzerine şirket kurup ticaret yapmışlar tesadüf yine kokain çıkmış. Çaycı 20 yıl ceza alınca diğer isimleri itiraf etti ve tekrar yargılama başladı.

Bakın yıl 2024!

Kitabım toplatılmak isteniyor.

Uyuşturucu ile mücadelede Emniyet, Jandarma, Gümrük Muhafaza Narkotik inanılmaz çalışıyor. Ancak uyuşturucu ile mücadele sadece kolluk güçlerinin yapacağı bir mücadele değildir. Yurttaşlar, gazeteciler, öğretmenler, yöneticiler kol kola girerek gençlerimizi zehirleyen bu tacirlere karşı mücadele ederek başarı gelir.

Hodri Meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ördüğünüz ağlarınızı biz yırtarız.