Kızı ve eşiyle vurulmuştu: Oğlunun da taksisi kundaklandı!
Adana’da, restoranına av tüfeğiyle gelen husumetlisinin av tüfekli saldırısında eşi ve kızıyla birlikte ayaklarından vurularak yaralanan Bülent U.’nun oğlu Aras U.’nun da taksisi kundaklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir şüpheli, 16 Şubat’ta restoranına gittiği husumetlisi Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.’yu, çıkan kavgada av tüfeğiyle ayaklarından vurup, motosikletle kaçtı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, taraflar arasındaki husumetin, işyerinin kiralanması konusunda yaşadıkları sorun olduğu ortaya çıktı.
OĞLUNUN DA TAKSİSİ ATEŞE VERİLDİ
Öte yandan, bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli, Bülent U.’nun oğlu Aras U.’nun, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü. Polis, taksiyi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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