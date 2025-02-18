Kızı ve eşiyle vurulmuştu: Oğlunun da taksisi kundaklandı!

Adana’da, restoranına av tüfeğiyle gelen husumetlisinin av tüfekli saldırısında eşi ve kızıyla birlikte ayaklarından vurularak yaralanan Bülent U.’nun oğlu Aras U.’nun da taksisi kundaklandı.

Kızı ve eşiyle vurulmuştu: Oğlunun da taksisi kundaklandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 19:10

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir şüpheli, 16 Şubat’ta restoranına gittiği husumetlisi Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.’yu, çıkan kavgada av tüfeğiyle ayaklarından vurup, motosikletle kaçtı. 

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, taraflar arasındaki husumetin, işyerinin kiralanması konusunda yaşadıkları sorun olduğu ortaya çıktı.

OĞLUNUN DA TAKSİSİ ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan, bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli, Bülent U.’nun oğlu Aras U.’nun, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü. Polis, taksiyi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Adana #kundaklama

İlgili Haberler

Esenyurt’ta kan donduran olay: Köpeğini gezdirirken başından vurulmuş halde buldu

Esenyurt’ta kan donduran olay: Köpeğini gezdirirken başından vurulmuş halde buldu
Çay bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Çay bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
Başından vurulmuş halde bulunmuştu... Kurtarılamadı!

Başından vurulmuş halde bulunmuştu... Kurtarılamadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler