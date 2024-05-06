Kızılırmak’a düşen hafriyat kamyonunun şoförü öldü

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşen hafriyat kamyonunun şoförü Nurettin Şenocak (64), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:20
Kızılırmak’a düşen hafriyat kamyonunun şoförü öldü
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Feci kaza, öğle saatlerinde Bafra ilçesi Asar mevkisinde meydana geldi.

Çakıl ocağının servis yolunda Nurettin Şenocak’ın kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, Kızılırmak Nehri’ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, denizaltı kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nurettin Şenocak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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