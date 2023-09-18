Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir çocuk da seken kurşunlardan yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:24
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı’nda gece saat 23.30 civarında henüz nedeni belirlenemeyen olayda 31 yaşındaki Necmettin Atız bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

10 MERMİ SIKTI

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre 10 mermi sıkan zanlı olayın ardından ara sokaktan kaçıp kayıplara karıştı. Olay esnasında 4 yaşındaki bir çocuğun da ayağına isabet eden kurşun ile yaralandığı belirtildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Necmettin Atız hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ile ilgili inceleme başlattı.


Player Alanı
silahlı saldırı saldırı

İlgili Haberler

Ashton Kutcher, cinsel saldırı karşıtı hayır kurumundan istifa etti

Ashton Kutcher, cinsel saldırı karşıtı hayır kurumundan istifa etti
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: İHA'larla saldırı girişimleri engellendi
İran'da güvenlik güçlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran'da güvenlik güçlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Haberler