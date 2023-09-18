Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü
Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir çocuk da seken kurşunlardan yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı’nda gece saat 23.30 civarında henüz nedeni belirlenemeyen olayda 31 yaşındaki Necmettin Atız bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
10 MERMİ SIKTI
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre 10 mermi sıkan zanlı olayın ardından ara sokaktan kaçıp kayıplara karıştı. Olay esnasında 4 yaşındaki bir çocuğun da ayağına isabet eden kurşun ile yaralandığı belirtildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Necmettin Atız hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ile ilgili inceleme başlattı.
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