KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adası açıklarındaki depremde hasar tespit edilmediğini bildirdi

11 Ocak 2022 Salı, 06:42

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi... Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği belirtildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.