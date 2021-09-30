KKTC'ye gidecek olanlar dikkat! Yarın başlıyor

KKTC'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 1 Ekim'den itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.

AA
30 Eylül 2021 Perşembe, 08:12
KKTC'ye gidecek olanlar dikkat! Yarın başlıyor
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, KKTC'ye gidecek Türk yolcuların fotoğraf bulunmayan kimlik kartı ile çıkış işlemleri uygulaması 1 Ekim itibariyle sona erecek.

İlgili genelge kapsamında, Türk vatandaşı yolcular, KKTC'ye yeni tip fotoğraflı kimlik kartıyla seyahat edebilecek.


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