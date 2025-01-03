Kocaeli'de 4 ayrı 'uyuşturucu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Kocaeli’nin İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 4 ayrı 'uyuşturucu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:58

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde 4 farklı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 983 gram sentetik kannabinoid, 540 gram skunk, 43 gram metamfetamin, 1 gram kokain, silah, fişek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Yakalanan 1 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapıldı. A.A., M.Y. ile D.A.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.T., M.Ö., M.G., E.Ö., G.Y., A.Y.O. ve Y.B. isimli 7 şahıs tutuklandı.


Etiketler: #kocaeli

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