Başkent'te hortum paniği

12 Haziran 2022 Pazar, 16:00

Polatlı'nın İnler köyünde meydana gelen hortum kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Köyün birçok yerinden gözüken hortum köy sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Köy alanına girmeden etkisini yitiren hortum herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.