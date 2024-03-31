Kocaeli'de seçimi kim kazandı? Kocaeli başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Kocaeli yerel seçim sonuçları...

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Kocaeli'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Kocaeli yerel seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:04
Kocaeli'de seçimi kim kazandı? Kocaeli başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Kocaeli yerel seçim sonuçları...
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Kocaelililer 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kocaeli'de seçimi hangi aday kazandı? 

KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Atasoy Bilgin, AKP'den Tahir Büyükakın, İYİ Parti'den Gencay Yıldıztekin, Zafer Partisi'nden Nermin Tol, YRP'den Doğan Aydal, DEM Parti'den ise Hasan Özgüneş başkan adayı olarak aday gösterildi.

KOCAELİ'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kocaeli'de "Atasoy Bilgin, Tahir Büyükakın, Gencay Yıldıztekin ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kocaeli 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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