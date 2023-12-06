Kocaeli’de şüpheli ölüm! Yol kenarında bulundu
Kocaeli’de yol kenarında bıçaklanmış halde bulundan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görenler durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi. Ekipler tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişinin isminin Öner İsaoğlu olduğunu belirlendi. İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis, İsaoğlu’nu bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
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