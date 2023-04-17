Tekirdağ’da 800 bin TL'lik etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:38
Tekirdağ’da 800 bin TL'lik etil alkol ele geçirildi
Abone Ol google-news

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 800 bin TL olan 7 buçuk ton etil alkol ve malzemeler ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi’nde faaliyet gösteren, işletmeciliğini H.H. isimli şahsın yaptığı işletmenin bidonlara ve şişelere etil alkol dolumu yapmak suretiyle satış yaptığı duyumunun alınması jandarma ekipleri harekete geçti.

7 BUÇUK TON ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince yapılan aramada; 7 bin 450 litre plastik özel yapım şişe ve bidonlara doldurulmuş etil alkol, 4 adet 10 tonluk IBS tankı, 1 adet 5 tonluk IBS tankı, 2 adet alkol şişeleme makinesi, 1 adet ambalajlama makinesi ve 1 adet arıtma makinesi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


etil alkol Sahte içki tekirdağ Jandarma

İlgili Haberler

Bilim insanları 8 bin yıllık donmuş bizonu klonlamayı düşünüyor!

Bilim insanları 8 bin yıllık donmuş bizonu klonlamayı düşünüyor!
Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!

Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!
Doğal taşlar gerçekten şifalı mı?

Doğal taşlar gerçekten şifalı mı?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler