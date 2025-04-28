Kocaeli'nde 2 grup arasında silah, bıçak ve sopalı kavga: Yaralılar var!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde 2 grup arasında silah, bıçak ve sopalı kavga: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 08:16

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki boş bir alanda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada aynı grupta yer alan H.Y. pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olurken T.C. ise bıçaklanarak, karşı gurupta da İ.E., A.E. ve M.E. sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Y. ve T.C. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İ.E., A.E. ve M.E. ise Darıca’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #kavga

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