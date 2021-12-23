Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı
Yalova'da yaşayan Ayşe Demir (59) kolunu, hamur yoğurma makinesine kaptırdı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, makineyi keserek Demir'in kolunu kurtardı.
Olay, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kadının kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdığı ihbarı yapıldı. Olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, makineyi keserek Ayşe Demir'in kolunu kurtardı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in elinde kırık ile eziklerin oluştuğu belirtildi.
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