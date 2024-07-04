Kolyesini çalmaya kalkışan kapkaççıya ağaç dalıyla vurdu

Adana'da Z.B. (66) adlı kadın, sokakta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşıp, boynundaki altın kolyeyi çalmaya kalkışan bisikletli M.İ.’yi (20) elindeki ağaç dalıyla vurup, uzaklaştırdı.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:28
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Olay, 3 Haziran’da saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokakta yürüyen Z.B.’ye arkasından bisikletiyle gelen M.İ., adres sordu. M.İ., kendisine yolu tarif eden kadının boynundaki altın kolyeyi almak için hamle yaptı. Z.B. bu sırada M.İ.’ye elindeki dal parçasıyla vurdu.

Paniğe kapılan M.İ. bisikletiyle kaçtı. Bu anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit edip, yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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