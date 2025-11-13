Komisyonda CHP'lilerden 'kırmızı kartlı' protesto: Bakan Bak'tan 'VAR'dan döner' yanıtı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Toplantı başlamadan önce CHP'li milletvekilleri futboldaki bahis skandalı nedeniyle ellerindeki kırmızı kartlarla protestoda bulundu. Vekiller Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak komisyona geldiği sırada ellerindeki kırmızı kartı göstererek, "Siz de bahis oynuyor musunuz, siz de kupon yaptınız mı" diye sorular yöneltti.

Osman Aşkın Bak'ın CHP'li milletvekilleriyle tokalaştığı sırada CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, "Sayın Bakan size kırmızı kartımızı gösteriyoruz" dedi. Osman Aşkın Bak da gülerek "VAR'dan döner o, VAR'dan döner" karşılığını verdi.

"23 SENEDİR KUMARA YATAKLIK YAPIYORLAR"

CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, toplantı başlamadan önce yaptığı açıklamada, futboldaki bahis skandalının sorumlusunun Bakan Bak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye’nin gündemi kirlilik, kirlenmeyen bir şey kalmadı. Şimdi de futbol kirlendi. Fakir fukaranın tek zevki futbol kirlendi. Bu işin sorumlusu Osman Bak’a bugün kırmızı kart gösteriyoruz hep birlikte. Hem Osman Aşkın Bak’a hem de Spor Bakanlığı’na kırmızı kartımızı gösteriyoruz. 23 senedir kumara yataklık yapıyorlar. Ülkenin geleceği yazı turaya dönmüş durumda. Eskiden bul karayı al parayı oynatanlar vardı ve onların yanında yancı vardı. Yancı bunlara göre namuslu insanmış. Eskiden Sülün Osman vardı, şimdi ‘Yancı Osman’ var. Memlekette 23 seneden beri Avrupa’da kazandığımız bir tane kupa yok ama kupon var. Kupa yok, kupon var.

"OSMAN BAK DA OYNUYOR MU ONA BAKMAK LAZIM"

Gençler gelecekten ümidini kesmiş, hayallerini bahise bağlamış durumda. Neredeyse 7’den 70’e ülke bahis bataklığına batmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı rakama göre bu kabine döneminde 62 bin 749 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirilmiş. 1164 operasyon yapılmış, 2 bin 400 şahıs tutuklanmış, 1911 şahıs adli kontrol hükümlerine bağlanmış. Dalga dalga operasyonlar devam ediyor. Hakemler, futbolcular, cebinde 100 lira olan gençler bahis oynuyor. Geçinemeyen gençlerimiz umudunu bahise bağlamış durumda. Ünlüler reklam için Kıbrıs’a gidiyordu, şimdi herkes bu batağın içinde. Hakem, ‘Bir futbolcu maçta kırmızı kart görecek’ diyor, kırmızı kart görüyor. ‘Bir penaltı olur’ diyor, penaltı oluyor. Maalesef birilerinin yüzü kızarmıyor. Hakem oynuyor, futbolcu oynuyor, kulüp başkanı oynuyor; Osman Bak oynuyor mu ona bakmak lazım. Muhtemelen o da oynuyor.

"GENÇLERİN HESAPLARI KİRALANIYOR, KREDİ KARTLARI KİRALANIYOR"

Kumar yasaktı, memlekette kumarhaneler kapatıldı ama herkesin elinde bir kumarhane var. Dünyanın en büyük kumarhanesi Türkiye’de. Eskiden evlenirken kumarı olan insanlara kız verilmezdi, şimdi kumar oynayana kız veriliyor. Sadece sanal değil, bir de Spor Toto. Tüpçünün malı Spor Toto, en büyük kumarhane orası. Siteye bakın, olmayan kumar cinsi yok. Gençlerin hesapları kiralanıyor, kredi kartları kiralanıyor. Kira karşılığında evler yıkılıyor, ocaklar sönüyor ama bununla ilgili tedbir alan yok. İnsanlar umudunu işte aramıyor, gelecekte aramıyor; yaklaşık 6 milyon ev genci geleceklerini sanal kumarda, sahte bahis sitelerinde arıyorlar.

Bütçede bağımlılıkla mücadeleye 59 milyar lira ayrılmış. Bu, bütçenin on binde 2’si. Bağımlılık memleketin en büyük sorunu, uyuşturucu memleketin en büyük sorunu ama bununla ilgili atılan adım yok. Yurtlarımız perişan, gençlerimiz perişan. Bir taraftan sanal bahis siteleri tarafından esir alınmış, diğer taraftan uyuşturucuya teslim olmuş durumda. Milli, yerli, muhafazakar iktidar döneminde sanal bahis, uyuşturucu, fuhuş hiç olmadığı kadar artmış."

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yerini almasıyla toplantı başladı.