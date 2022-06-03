Konya ve Bursa'daki iki alan 'özel endüstri bölgesi' ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Bursa ve Konya'da belirlenen iki alan 'özel endüstri bölgesi' oldu.
Konya'nın Selçuklu ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde belirlenen iki alanın "özel endüstri bölgesi" olmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ankara-Konya ve Konya-Aksaray yolları arasında kalan Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu yerdeki bir alan "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya Özel Endüstri Bölgesi" olarak belirlendi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir alan da "Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bursa Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.
Video Haberler
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
- Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Kadıköy'de restoranda yangın
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- AKP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na dert yandılar
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler
- Galip Öztürk tutuklandı
- CHP'li vekillere 'uyarı' yazısı: 'Dikkatli olun'
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Erdoğan için harekete geçtiler
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'