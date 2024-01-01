Konya'da acı olay: Anten tamir ederken 2'nci katın balkonundan düştü
Konya'da itfaiye eri Murat Tanık'ın (44), kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip, 2'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta, 17 Aralık saat 12.30 sıralarında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 2'nci katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü.
KURTARILAMADI
Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.
Murat Tanık'ın düşme anı aynı sokakta bulunan kendi evindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde dengesini kaybedip, demir korkuluklardan baş aşağı sarkan Tanık'ın, bir süre tutunmaya çalıştığı, gücünü kaybedip düştüğü görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- 'Dosyaların içeriğini bilseler...'
- Peş peşe üç defa sallandı
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Atatürk'ü Adolf Hitler'le bir tuttu!
- AKP'yi yasa boğan ölüm
- 'Hukuk'u hatırladı, o sözlerini yuttu!
- 'Alayının karşısında...'
- Deprem uzmanları uyardı