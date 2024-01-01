Konya'da acı olay: Anten tamir ederken 2'nci katın balkonundan düştü

Konya'da itfaiye eri Murat Tanık'ın (44), kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip, 2'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:15
Konya'da acı olay: Anten tamir ederken 2'nci katın balkonundan düştü
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Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta, 17 Aralık saat 12.30 sıralarında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 2'nci katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.

Murat Tanık'ın düşme anı aynı sokakta bulunan kendi evindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde dengesini kaybedip, demir korkuluklardan baş aşağı sarkan Tanık'ın, bir süre tutunmaya çalıştığı, gücünü kaybedip düştüğü görüldü.


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