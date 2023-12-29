Konya'da IŞİD operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı!

Konya'da, polis operasyonunda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:08
Konya'da IŞİD operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı!
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P., 'silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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