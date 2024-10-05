Konya'da dehşet: Tartıştığı eniştesini silahla vurdu

Konya’da bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurarak ağır yaraladı.

Konya'da dehşet: Tartıştığı eniştesini silahla vurdu
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:01

Merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak üzerinde, saat 14.30 sıralarında M.Y.B. (24), 42 AGT 647 plakalı otomobil ile ablasının yaşadığı evin önüne geldi.

Burada eniştesi O.C.A. (26) ile tartışmaya başlayan M.Y.B. eniştesine yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Enişte O.C.A. vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı enişteye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Eniştesini vuran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken eniştenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #konya

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