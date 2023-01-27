Konya'da ‘Suç uydurma’ davasından beraat ettiler

Hastanede oksijen gazı tükenmesi nedeniyle altı kişinin yaşamını yitirmesi olayını Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar etmeleri üzerine haklarında 'suç uydurma' suçlamasıyla yargılanan hastane görevlileri beraat etti.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00
Konya'da ‘Suç uydurma’ davasından beraat ettiler
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Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oksijen gazı tükenmesi nedeniyle altı kişinin yaşamını yitirmesi olayını Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar eden Ö. K. ve aynı hastanede görevli eşi S. K. “suç uydurma” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

İl Sağlık Müdürlüğü’nce açılan soruşturmada ise hastaneye oksijen taşıyan tankerin arızalandığı, hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapıldığı, sadece iki hastanın koronavirüsten yaşamını yitirdiği ve herhangi bir ihmal yaşanmadığı belirtildi.

Savcılık, soruşturma sonrası Ö.K. ve eşi S. K’nin olay tarihinde o birimde görevli olmadığını belirleyerek, iddiaların duyumlara dayalı olduğu gerekçesiyle çift hakkında “suç uydurma” davası açılması için iddianame hazırladı.

Özgür K., ifadesinde, olay tarihinde en az altı hastanın yaşamını yitirdiğini, taşıma oksijenle tüm hastalara oksijen vermenin imkânsız olduğunu belirtti. Çift hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"OTOPSİ YAPILMADI"

Yargılanan memurlar savunmalarında, ölenlere otopsi yapılmadığı ve olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri olmadığı için olay günü görevli personele ceza vermediğini belirtti.

Devlet memuru olarak öğrendikleri suçu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirerek görevlerini yaptıkları belirten çift beraatlarini istedi. Yargıç da verdiği kararla her iki memurun ayrı ayrı beraatına hükmetti. 


Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi dava sağlık çalışanları

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