Kopan tekerlek karşı yönden gelen araca çarptı: 7 yaralı

Sinop’ta bir otomobilin kopan tekerleğinin karşı yönden gelen araca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:30
Kopan tekerlek karşı yönden gelen araca çarptı: 7 yaralı
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Feci kaza, Sinop-Boyabat yolunun 9. kilometresinde meydana geldi.

Edinile bilgiye göre, H.K.’nin kullandığı 57 DN 486 plakalı aracın kopan sol arka tekerleği, karşı yönden gelen Ö.F.K. idaresindeki 26 SK 463 plakalı aracın ön camına çarptı.

Kazada 26 SK 464 plakalı araç sürücüsü Ö.F.K.(20), araçta bulunan S.D.(42), Ü.G.K(43), A.S.D (11), D.D (31), M.B.K (11) ve F.D.(60) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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