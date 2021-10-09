Köpeği traktörle sürükleyen şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeği traktör arkasına bağlayıp sürükleyerek götüren 50 yaşındaki Hüseyin Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANKA
09 Ekim 2021 Cumartesi, 22:17
Köpeği traktörle sürükleyen şahıs gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre Süleymanpaşa İlçesi İnecik Mahallesi'nde 50 yaşındaki Hüseyin Ö.'nün traktör römorkuna bağladığı köpeği sürüyerek götürmesi cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Cumhuriyet savcısımın talimatıyla çiftçi Hüseyin Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin Ö. sorgusunda mülakatta köpeğin ölmediğini söyledi ama jandarma, köpeği aramalara rağmen bulamadı. 


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