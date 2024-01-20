Korku dolu anlar... Gecekondu alevlere teslim oldu!
Beykoz'da bulunan bir gecekonduda çıkan yangın, paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- 'Günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'
- İktidarda Gaye Erkan sessizliği...