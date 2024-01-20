Korku dolu anlar... Gecekondu alevlere teslim oldu!

Beykoz'da bulunan bir gecekonduda çıkan yangın, paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 08:53
Korku dolu anlar... Gecekondu alevlere teslim oldu!
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İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Beykoz Gecekondu itfaiye Yangın İstanbul

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