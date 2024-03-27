Korku dolu anlar... Otomobilin LPG tüpü patladı!

Şehitkamil'de otomobilin tamir edilen LPG tüpü patladı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:32
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tamir edilmek için bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin LPG tüpünün patlaması sonucu Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI!

O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Yusuf Kalkan’ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı görüldü.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan’ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koşması güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.


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