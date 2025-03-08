Korsan taksiciyi çağırıp gasbettiler: 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, H.Y.K.'ye ait korsan taksiyi gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Korsan taksiciyi çağırıp gasbettiler: 3 şüpheli tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:53

Bayraklı ilçesinde 6 Şubat'ta korsan taksicilik yaptığı belirlenen H.Y.K.'ye (33) ait otomobil, aracına binen şüpheliler tarafından tabanca tehdidiyle gasbedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçti.

3 TUTUKLAMA

Polis, şüphelilerin C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.B. (17) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin tamamı aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Mobese kameralarının aracın gasp anını anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö., C.T. ve K.B. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #İzmir

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