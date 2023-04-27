Korumasının vurduğu eski ATO Başkanvekili, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da koruması Gani Güngör'ün tabancayla vurarak öldürdüğü eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek (73), Gölbaşı'nda toprağa verildi.
Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, 25 Nisan'da Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Aypek'in cenazesi ise Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Gölbaşı'nın Akörençarşak Mahallesi'ne getirildi.
Aypek, öğle vakti Akörençarşak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Aypek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı da katıldı.
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