KPSS mağdurları tedirgin: 'Yeni sınavda şaibe olup olmayacağı belli değil'
2022 KPSS'nin iptal edilmesini mağdur öğrenciler Cumhuriyet'e değerlendirdi. Öğrenciler, yeniden sınav stresi yaşamak durumunda kalacaklarını söyledi.
Geçen pazar günü yapılan KPSS, soruların sızdırıldığı iddiasının ardından iptal edildi. En büyük mağduriyeti sınava giren yaklaşık 1.4 milyon aday yaşadı. Cumhuriyet, KPSS mağdurlarıyla konuştu. Öğrenciler, yeniden sınav stresi yaşamak durumunda kalacaklarını söyledi. Adını vermek istemeyen bir aday, “Bizim için çok zor bir durum. Bu kadar şaibenin olduğu bir yerde sınavın kabul edilmesi de doğru olmazdı” dedi. İsmini vermek istemeyen diğer bir aday da “Yeni yapılan sınavda benzer bir şaibe olup olmayacağının sözünü verecekler mi, onu da bilmiyoruz” diye konuştu.
Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz ise, ÖSYM’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “KPSS’nin iptal edilmesi olumlu ancak yeterli değil. Sınav yolsuzluğunda adı geçenlerin, yargı önüne çıkarılarak en ağır cezaya çarptırılmaları gerekir. Cemaat-tarikat bağlantıları koparılmalıdır” ifadelerini kullandı.
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