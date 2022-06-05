Kredi çekmek isteyen öğretmenin başına gelmeyen kalmadı!

05 Haziran 2022 Pazar, 11:00

Kentteki bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, 2016'da kredi çekmek için bir bankaya internet üzerinden başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, Fırat'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Bunu kabul eden Fırat, hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Hesaba gönderilen para, Fırat'ın cep telefonuna gelen SMS şifresiyle dolandırıcılar tarafından ATM'den çekildi. Hemen ardından arayan banka çalışanları, Fırat'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Fırat, hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür Fırat bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

K.H.'nin şikayeti sonrası hakkında dava açılan ve 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan Fırat, dolandırıcı değil, mağdur olduğunu, olayın yaşandığı gün polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu, ayrıca bankayla da konuya ilişkin görüşme yaptığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ve bankaya yazı yazarak, Fırat'ın şikayetçi olduğuna dair belge olup olmadığı ile görüşme yapılıp yapılmadığını sordu. Ancak Emniyet Müdürlüğü, Fırat'ın şüpheli olarak alınan beyanı dışında müşteki sıfatıyla beyanının alınmadığı, banka ise görüşme yapılmadığına yönelik yazı gönderdi. Bunun üzerine Fırat suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi olmayan Fırat, bir süre sonra okula giderken polis çevirmesinde aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, cezaevine götürüldü.

Öğretmenlikten de ihraç edilen Fırat, 1 yıl cezaevinde kaldı. Fırat ve avukatı, emniyetin mahkemeye 'yok' dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Halen taksicilik yaparak geçimini sağlamaya başlayan Fırat'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan Fırat, konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu.

EMNİYET 2'NCİ MAHKEMEYE 'ŞİKAYETÇİ OLDU' DEDİ

Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, Fırat'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bunun üzerine mahkeme, Fırat'ın telefon arama kayıtlarının geçmişe dönük incelenmesini istedi. Bankanın 'görüşme yapılmamıştır' cevabının aksine HTS kayıtlarında bankayla Fırat arasında olayın yaşandığı gün 11 görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Fırat'ın beraatına karar verdi.

ESKİŞEHİR'DEN DE BERAAT KARARI BEKLİYOR

Karar sonrası büyük sevinç yaşayan Fırat, Eskişehir'de aynı suçla açılan ve cezaevine girmesine neden olan davadan da beraat etmeyi bekliyor. Yargıtay'da olan dosyaya ilişkin delilleri avukatı aracılığıyla dosyaya sunan Fırat, 3 yıldır yaşadığı mağduriyetin son bulup öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor.

Özgür Fırat'ın avukatı Luiza Aslan, müvekkilinin Eskişehir ve Kocaeli ağır ceza mahkemelerinde aynı suç türünden yargılandığını söyledi. Aslan, "Aynı suçla yargılandığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerekli araştırmalar yapılmış ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde deliller toplanmış ve beraat kararı verildi. Ancak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından banka ve emniyete yazılan yazılara eksik hatalı cevaplar verilmesi, müvekkilim hakkında mahkumiyet kararı verilmesine neden olmuştur" dedi.

Delillerin tamamının mahkemeye sunulduğunu söyleyen Aslan, “Mahkeme, ilk etapta bankaya müvekkilimin arandığını sorduğunda aranmadığı cevabını almıştı. Aynı şekilde emniyette müşteki sıfatıyla bir ifade vermediği cevabı gelmişti. Bunlar nedeniyle mahkeme mahkumiyet kararı vermişti. Ancak mahkeme tarafından bizzat HTS kayıtlarına ulaşılmış ve emniyete verilen ifade mahkemeye sunuldu. Bütün deliller sonucunda beraat kararı verildi. Şu an Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inceliyor. Biz beraat kararının ardından diğer mahkemeden yargılamanın yenilenmesini talep ettik. Bütün delilleri elden Yargıtay'a teslim edeceğiz. Aynı suç nedeniyle bir mahkeme beraat kararı verirken, Yargıtay'ın da müvekkilim hakkında beraat kararı vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK HAKSIZLIKLAR YAŞADIM'

Başına gelenler nedeniyle hayatının karardığını belirten Fırat, “Bu süreç tam 3 sene önce başladı. Hiç mahkemeye çıkmadan 3 yıl 4 ay ceza almışım. Tebligat elime ulaşmadığı için okula giderken cezaevine götürüldüm. 1 yıl cezaevinde kaldım. 3 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Çok büyük haksızlıklar yaşadım. Mahkeme HTS kayıtlarına, ifadelere hiçbir şeye bakmadı ancak Kocaeli'de tüm deliller incelendi. Ceza almamın 2 sebebi vardı. Biri bankanın 'yok' dediği telefon aramaları, diğeri de emniyetin 'yok' dediği ifade tutanağım. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi HTS kayıtlarını çıkarttığında bankanın beni 11 defa aradığı gözüküyor. Emniyet ve bankanın yok dediği evrak yüzünden öğretmenliğim ve memuriyetim gitti. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Yeniden yargılama talebinde bulunduk, ancak dosya şu an Yargıtay'da. Ben artık adalet istiyorum. Çocuklarımı çok özledim, öğretmenliğe geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.