Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, öğrencilerin yüzde 8.2’sinin barınma ihtiyacını karşılayabiliyor

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYGM) yurt kapasitesinin yetersizliği ile birlikte ev kiralarının da yükselmesi, “iktidar yanlısı” yurtları öne çıkardı. Devletten, öğrenci başına barınma ve beslenme yardımı alan bu yurtlar, reklamlarını “devlet destekli” ifadeleriyle sürdürüyor. İktidara yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti’nin 107, TÜRGEV’in 18, TÜGVA’nın 38 ve Ensar Vakfı’nın 60 yurdu bulunuyor. Sayıları 223’e ulaşan yurtlar için söz konusu dernek ve vakıflara, bu yılın 9 ayında devlet tarafından 173 milyon 704 bin lira aktarılacak.

İLİM YAYMA’YA 84.6 MİLYON LİRA

Yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından İsrafil Kışla’nın olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nin, çeşitli illerde toplam 107 yurdu var. Birinin kapasitesi bilinmemekle birlikte 106 yurdun öğrenci kapasitesi 14 bin 463. Cemiyete, tüm yurtlarının kapasiteleri dolması durumunda geçen yılın ücreti üzerinden bir ay için 9 milyon 400 bin 950 lira ödenecek. 9 ay yapılan yardım ise toplam 84 milyon 608 bin 550 liraya ulaşacak.

TÜGVA’YA 28.3 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı TÜGVA’nın 38 yurdu var. Öğrenci kapasitesi ise 4 bin 852. Yurtların tam kapasite olması durumunda TÜGVA’ya aktarılacak para aylık 3 milyon 153 bin 800 lira. 9 ayda bu miktar 28 milyon 384 bin 200 liraya yükselecek.

ENSAR’A 39 MİLYON LİRA

Çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın da 60 yurdu bulunuyor. Kapasitesi 6 bin 688. Dolması halinde Ensar Vakfı’na yapılacak öğrenci başına yardım, bir ayda 4 milyon 347 bin 200 lira, 9 ayda ise 39 milyon 124 bin 800 liraya ulaşacak.

TÜRGEV’E 21.5 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un başkanı olduğu TÜRGEV’in 18 üniversite yurdu var. Kapasitesine ilişkin veriye erişilemiyor. 2018’de 63 yurdun kapasitesinin 12 bin 921 olduğu açıklanmıştı. Bu da bir yurdun ortalama öğrenci kapasitesinin 205 olduğu anlamına geliyor. Ortalama hesap üzerinden bugün 18 yurdun toplam kapasitesi 3 bin 690’a denk geliyor. Bu rakam üzerinden hesaplanan yardım miktarı ise 2 milyon 398 bin 500 lira, 9 ayda 21 milyon 586 bin 500 liraya ulaşması bekleniyor.

173 MİLYONU GEÇECEK

Yurt desteğinde devletin, iktidara yakınlığıyla bilinen 4 dernek ve vakfa bir ayda ödeyeceği para 19 milyon 300 bin 450 lira. 9 ayda 173 milyon 704 bin 50 lirayı bulacak.