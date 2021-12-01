Kübra Ekin’den 18 gündür haber yok
Diyarbakır’da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve bir şahıs tarafından darp edilen 22 yaşındaki Kübra Ekin isimli genç kızdan 18 gündür haber alınamazken, polis ekipleri tarafından başlatılan incelemeler çerçevesinde kentte bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları ve evden çıkarak annesine alışveriş merkezine gittiğini belirten Ekin’in gittiği iddia edilen AVM’lerin kamera kayıtları incelemeye alındı.
Diyarbakır’da evinden çıkan ve 18 gündür haber alınamayan Kübra Ekin’i arama çalışmaları sürüyor. Ekin’in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip genç kızı 13 Kasım günü oturduğu Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan eve giriş ile çıkış yaptığı bölgedeki iş yeri güvenlik kamera kayıtları, gittiği AVM’nin güvenlik kamera ile kentte bulunan KGYS kayıtlarını incelemeye aldı.
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Diyarbakır’da yaşayan 22 yaşındaki Kübra Ekin, merkez Bağlar İlçesi Lezgin Avcı Caddesi’nde mayıs ayında marketten ekmek alıp eve dönerken kıyafeti nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise şimdiye kadar bulunamamıştı.
ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN İFADELERİ ALINDI
Ekin'in bulunması için şüpheli kişilerinde ifadesine başvuran polisler, aile fertlerini de dinledi. 18 gündür kayıp olan Ekin’in annesi Rahime Özdemir, artık konuşmaktan yorulduğunu tek isteğinin kızının ölü ya da sağ bulunması olduğunu söyledi.
BARO DA HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan Diyarbakır Barosuna da yardım talebinde bulunan aile fertleri soruşturmanın daha hızlı yürütülmesi için destek istedi. Baronun kadın komisyonunun görevlendirdiği avukatlar Ekin’in bulunması ve delillere kolay erişimi için çalışmalara başladığı öğrenildi.
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