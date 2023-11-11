Küçükçekmece Gölü'nde hortum paniği!

İstanbul'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı.

İHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:26
Küçükçekmece Gölü'nde hortum paniği!
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.

Bir süre görünen hortum daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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