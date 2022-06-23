Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde yangın paniği
Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir alışveriş merkezindeki kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kafeyi sararken, alışveriş merkezinin çatısına da sıçradı.
Küçükçekmece'de saat gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm kafeyi sardı.
ALEVLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISINA SIÇRADI
Kafede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kafeye müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangın sonrası uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kafede ve alışveriş merkezinin çatısında hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.
Küçükçekmece'de saat gece 03.00 sıralarında yangın çıktı.
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