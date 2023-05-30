Küçükçekmece'de TIR inşaat alanına düştü

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:05

Küçükçekmece'de Halkalı Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde devam eden bir sitenin inşaat alanına bu sabah malzeme getiren TIR şoförü Davut H. dorsedeki demiri boşaltmak için yanaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gürültü ile 20 metre yükseklikten inşaat alanına düşen TIR'ın kabininde sıkışan şoför ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibinin çabası ile güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Şantiyedeki çalışmalara ara verilirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.



