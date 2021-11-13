Kumar oynatılan dernek binasına operasyon
Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynayan 55 kişiye idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.
Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.
Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
Operasyonda, polis ekiplerine mukavemet gösteren S.B. ise gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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