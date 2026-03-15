Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasına tepki: Yurttaşlar, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltı alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Günel için CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nın kurduğu "Adalet ve Dayanışma Çadırı"ndaki nöbet ikinci gününde sürerken, Günel’in gözlatına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar, kararın hukuk kurallarına aykırı olduğunu savundu.

“HİÇ ADİL DEĞİL”

Sevim Çayboyu adlı yurttaş, Başkan Günel’in gözaltına alınmasını kınayarak, “Yaşanan süreç hiç adil değil. Adaletsiz bir şekilde yapıldı, kınıyorum. Belediye başkanımız bu kenti güzelleştirdi” dedi.

Kuşadası’nıda Günel ile birlikte hizmet çağı yaşanmaya başladığını söyleyen Resmiye Erbay ise, “Öncelikle başkanımıza çok büyük haksızlık yapıldı. Biz Ömer başkanımızdan çok memnunuz. Mesela şimdi çocuk kütüphanesinden geliyoruz” diye konuştu.

"ÇERÇİOĞLU’NUN BAŞKANIMIZA DUYDUĞU SİYASİ HUSUMET..."

Başkan Ömer Günel’e destek olmak için dayanışma çadırına gelen Ümmü Gülsüm adlı yurttaş da, “Çok ağladım ben. Başkanım beni evimde ziyaret etmişti. Yine benim evime gelecek, çay içecek. Ben Ömer Günel’i çok severim. Seni çok özledim. Allah sana uzun ömür versin” dedi.

Bazı vatandaşlar ise yaşanan sürecin siyasi nedenlerle gerçekleştiğini düşündüklerini dile getirdi. Bir yurttaş, “Ömer Günel’in suçsuz olduğuna inanıyoruz. Bu durum Özlem Çerçioğlu’nun başkanımıza duyduğu siyasi husumetten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.