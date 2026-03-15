Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasına tepki: Yurttaşlar, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasına tepki: Yurttaşlar, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti!

15.03.2026 15:39:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasına tepki: Yurttaşlar, Özlem Çerçioğlu'nu işaret etti!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor. Günel için kurulan "adalet çadırı"na gelen yurttaşlar özgürlük çağrısı yaparken, bir yurttaş ise gözaltı kararına ilişkin "Bu durum Özlem Çerçioğlu’nun başkanımıza duyduğu siyasi husumetten kaynaklanıyor" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltı alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Günel için CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nın kurduğu "Adalet ve Dayanışma Çadırı"ndaki nöbet ikinci gününde sürerken, Günel’in gözlatına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar, kararın hukuk kurallarına aykırı olduğunu savundu.

“HİÇ ADİL DEĞİL”

Sevim Çayboyu adlı yurttaş, Başkan Günel’in gözaltına alınmasını kınayarak, “Yaşanan süreç hiç adil değil. Adaletsiz bir şekilde yapıldı, kınıyorum. Belediye başkanımız bu kenti güzelleştirdi” dedi.

Kuşadası’nıda Günel ile birlikte hizmet çağı yaşanmaya başladığını söyleyen Resmiye Erbay ise, “Öncelikle başkanımıza çok büyük haksızlık yapıldı. Biz Ömer başkanımızdan çok memnunuz. Mesela şimdi çocuk kütüphanesinden geliyoruz” diye konuştu.

"ÇERÇİOĞLU’NUN BAŞKANIMIZA DUYDUĞU SİYASİ HUSUMET..."

Başkan Ömer Günel’e destek olmak için dayanışma çadırına gelen Ümmü Gülsüm adlı yurttaş da, “Çok ağladım ben. Başkanım beni evimde ziyaret etmişti. Yine benim evime gelecek, çay içecek. Ben Ömer Günel’i çok severim. Seni çok özledim. Allah sana uzun ömür versin” dedi.

Bazı vatandaşlar ise yaşanan sürecin siyasi nedenlerle gerçekleştiğini düşündüklerini dile getirdi. Bir yurttaş, “Ömer Günel’in suçsuz olduğuna inanıyoruz. Bu durum Özlem Çerçioğlu’nun başkanımıza duyduğu siyasi husumetten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Kuşadası Belediyesi #Ömer Günel #Özlem Çerçioğlu #gözaltı

İlgili Haberler

Gözaltındaki Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den mesaj
Gözaltındaki Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den mesaj Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Kuşadası’nda belediye binası önünde “Adalet ve Dayanışma Çadırı” kuruldu. Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Doğrular kazanacak” mesajı verdi.
Ömer Günel'in gözaltına alınması... AKP'li Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li Bülent Tezcan'a suç duyurusu
Ömer Günel'in gözaltına alınması... AKP'li Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li Bülent Tezcan'a suç duyurusu AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
CHP'li Nazlıaka'dan iktidara 'Ömer Günel' mesajı: 'Sandıkta kaybettiklerinizi soruşturma dosyalarında aramayın'
CHP'li Nazlıaka'dan iktidara 'Ömer Günel' mesajı: 'Sandıkta kaybettiklerinizi soruşturma dosyalarında aramayın' CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için kurulan "Adalet ve Dayanışma Çadırı"nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Nazlıaka iktidara seslenerek, “Sandıkta kaybettiklerinizi masa başında ve soruşturma dosyalarında aramayın. 'Silkeleyin' dediniz ama ilk seçimlerde silkelenen siz olacaksınız” dedi.