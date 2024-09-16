Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Etiketler: #göçmenler #göçmen kaçakçılığı #göçmen
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