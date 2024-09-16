Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:45

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.


Etiketler: #göçmenler #göçmen kaçakçılığı #göçmen

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