Kuşadası'nda kaçak yapıya balyoz
Kuşadası Belediyesi ilçedeki beş yıldızlı bir otelin önüne yasaya aykırı olarak yapılan teraslar ile restoran ve yüzme havuzunun yıkımına başlandı.
Kuşadası Belediyesi, halkın ortak malı olan deniz kıyılarında kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini sürdürüyor. Türkmen Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kanuna aykırı hareket ettiği yönünde vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren belediye ekipleri çalışma başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da görüş alınan çalışmada, otelin önündeki deniz kıyısına yapılan güneşlenme terasları ile restoran ve yüzme havuzun kaçak olduğu belirlendi. Zabıta eşliğinde otele giden ekipler kaçak yapıların yıkımına başlandı.
“KİMSEYE İLTİMAS GEÇEMEYİZ”
Kuşadası’nda kanunları harfiyen uygulamakla yükümlü olduklarını belirten Yapı Kontrol Müdürü Yiğit Emre Özturan “3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun hükümleri gayet açık ve net. Kimseye iltimas geçilmesi, ayrımcılık yapılması söz konusu dahi olamaz. 775 sayılı Gece Kondu Kanunu uyarınca iskan edilmiş dahi olsa herhangi bir tebliğe gerek duyulmadan imara aykırı olan yapılar anında yıkılabilir. Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha denetimleri ile kanuna aykırı olan yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek” diye konuştu.
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