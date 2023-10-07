Kütahya'da feci kaza... Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne-oğul 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da Altıntaş-Gediz karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. yönetimindeki 43 AAE 275 plakalı TIR, Osman Kırdök idaresindeki 43 FR 383 plakalı otomobille çarpıştı.
ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök’ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Osman Kırdök (41), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırdök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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