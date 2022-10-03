Kütahya'da olaylı gece: Darbedip, aracını gasbettiler: 2 gözaltı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:38

Kütahya merkeze bağlı Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden A.İ.E.S., arkadaşları M.Y. (23) ve Y.Y. (26), daha sonra Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki akaryakıt istasyonu önünde alkol almaya başladı. Burada çıkan kavgada 2 arkadaşı, A.İ.E.S.'yi darbetti.

Daha sonra şüpheliler, A.İ.E.S.'nin otomobilini gasbederek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.E.S.'yi ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, A.İ.E.S.'ye ait otomobili Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı önünde terk edilmiş buldu.

Şüpheliler ise polisin 1 saatlik çalışma sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.