Kuzey Ege'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:01

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:06

Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" unsurlarınca tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Botta bulunan 6'sı çocuk 24 yabancı uyruklu, kıyıya getirildi.

Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik botta bir grubun bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-115" ekibi, lastik botu durdurarak 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.

Yakalanan yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.